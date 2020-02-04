Manisa ve İzmir'de FETÖ'ye 12 gözaltı

MANİSA ve İzmir 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'ye yönelik yürüten soruşturma kapsamında bu sabah, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Örgütün haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 şüpheli, İzmir ile Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri yapılanma sorumlusu, emniyet içerisinde mahrem yapılanmayı yöneten kişi ile sağlık müdürlüğü yapılanmasından sorumlu şüphelilerin de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.