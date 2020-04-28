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MANİSA Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Alaşehir'de maske dağıtımı

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Alaşehir'de maske dağıtımıMANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

28.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:32
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Alaşehir'de maske dağıtımı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla maskeler, ücretsiz halka dağıtıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Manisa Valiliği koordinesinde Alaşehir'e gönderdiği maskeler, Alaşehir Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla şehrin işlek caddeleri, 10'dan fazla işçi çalıştıran işletmeler ile dönemsel olarak toplu çalışılan yaprak alım merkezlerinde ücretsiz verildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı üzere; maske satışı yasaklanmış ve vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa Valiliğimiz aracılıyla maske gönderilmesine başlanmış olup bundan sonra da düzenli ve haftalık olarak maske sevkiyatına devam edilecektir" dedi. MANİSA Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan Alaşehir’de maske dağıtımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haber

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