MANİSA Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kayboldu

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kaybolduMANİSA'nın Kula ilçesinde, Virajı alamayan otomobil, demir korkulukları parçalayıp, sulama kanalına uçtu.

07.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:56
Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kayboldu
MANİSA'nın Kula ilçesinde, Virajı alamayan otomobil, demir korkulukları parçalayıp, sulama kanalına uçtu. İçinde az miktarda su bulunan kanala uçan otomobilin sürücü çevredeki tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kula Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan İzmir-Ankara karayolu yönüne giden 45 K 0441 plakalı otomobil, virajı alamayıp, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil köprü korkuluklarının demir korkulukların parçalayıp, dibinde az miktarda su bulanan sulama kanalına uçtu. Kanaldaki otomobili fark eden yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilde kimseye rastlanmadı. Bunun üzerine çevrede 2 saat süreyle yapılan herhangi ölen ve yaralanan kimseye rastlanmadı. Polis otomobilde yaptığı aramada bulunan cüzdan, kredi kartları ve cep telefonunu muhafaza altına aldı.
Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken, polis otomobilin ruhsat sahibi olduğu ve kazananı ardından olay yerinden ayrıldığı sanılan Onur Salih Tembel'in yakalanması için çalışma başlattı. MANİSA Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kayboldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kula, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Haber
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Bakan Koca’yı uyutmayan kare! Gece 03.43’te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Haber
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Haber
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Haberler››Güncel››MANİSA Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kayboldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:53: İdilb'de mülteci kampında yangın - Haber 13:53: Çekmeköy'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haber 13:52: Son dakika haber! Otomobil 20 metreden alt yola uçtu; sürücü yaralandı, eşi öldü - Haber 13:49: GAZİANTEP İslahiye'de hububat hasadı başladı - Haber 13:49: MANİSA Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kayboldu - Haber 12:31: Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı - Magazin 10:01: Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar - Haber 08:18: KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz - Haber 07:46: Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti - Haberler 02:10: Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı - Magazin