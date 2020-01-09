Manisa Voleybolunda Çeyrek Final Heyecanı

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz da bu önemli organizasyonda voleybol altyapı antrenörü ve 3 oyuncusu ile Manisa Kız takımına katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya 'da düzenlenecek. Bu organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz da önemli destek verecek. Manisa Kız takımının antrenörlüğünü; Voleybol Altyapı Antrenörümüz Caner Doğançay yapacak. Bunun yanı sıra oyuncularımız Rümeysa Meral, İrem Erbil ve İrem Tanyeri de çeyrek final müsabakalarında Manisa'mızı ve kulübümüzü temsil edecekler.