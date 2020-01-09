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Manisa Voleybolunda Çeyrek Final Heyecanı

Kütahya'da düzenlenecek olan Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarının heyecanı Manisa'da da yaşanıyor.

09.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:20Manisa Voleybolunda Çeyrek Final Heyecanı

Büyükşehir Belediyesporumuz da bu önemli organizasyonda voleybol altyapı antrenörü ve 3 oyuncusu ile Manisa Kız takımına katkı sağlıyor.

Gençlik ve Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenecek. Bu organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz da önemli destek verecek. Manisa Kız takımının antrenörlüğünü; Voleybol Altyapı Antrenörümüz Caner Doğançay yapacak. Bunun yanı sıra oyuncularımız Rümeysa Meral, İrem Erbil ve İrem Tanyeri de çeyrek final müsabakalarında Manisa'mızı ve kulübümüzü temsil edecekler.


voleybol, Kütahya, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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