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Manisa'ya gelen vatandaşlara 14 günlük karantina süresi uygulanıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında, şehir girişlerinde yapılan uygulamalarda, il dışından Manisa'ya gelen vatandaşlara 14 günlük karantina süresine ilişkin tebligatlar yapılmaya devam ediyor.

02.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:37
Manisa'ya gelen vatandaşlara 14 günlük karantina süresi uygulanıyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında, şehir girişlerinde yapılan uygulamalarda, il dışından Manisa 'ya gelen vatandaşlara 14 günlük karantina süresine ilişkin tebligatlar yapılmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Jandarma , Emniyet ve Sağlık personeli tarafından şehir girişlerinde yapılan uygulamalar devam ediyor. Uygulama noktalarında araçlar durdurularak vatandaşların ilk sağlık kontrolleri yapılıyor. Vatandaşlara, korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verilerek, 14 günlük karantina süresine ilişkin tebligatlar gerçekleştiriliyor.

'Virüsün yayılmaması için sosyal izolasyon şart'

Yaşanan süreçte virüsün yayılmaması için sosyal izolasyon sağlamanın ve evden çıkmamamın en önemli şart olduğunu ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınıyor, vatandaşlarımız da bulundukları şehirlerde kalarak sosyal izolasyonu sağlar ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazlar ise virüsün daha fazla yayılmasını önleriz. İl Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız kararlar doğrultusunda, il dışından ilimize gelen vatandaşlarımız için geçtiğimiz günlerde başlattığımız 14 günlük karantina uygulamasına devam ediyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararların uygulanmasından kesinlikle herhangi bir taviz verilmeyecek" dedi. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Manisa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Manisa'ya gelen vatandaşlara 14 günlük karantina süresi uygulanıyor - Haberler

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