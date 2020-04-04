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Manisa'ya giriş-çıkışlar durduruldu, belgesi olmayanlar geri döndürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirlere ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi.

04.04.2020 02:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:38
Manisa'ya giriş-çıkışlar durduruldu, belgesi olmayanlar geri döndürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirlere ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Bu kapsamda Manisa 'da da polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışında bulunan uygulama noktalarında istisnai durumu olanların haricindeki araçların kente giriş-çıkışına izin vermedi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışının 15 gün süreyle kapatıldığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından korona virüse karşı alınan yeni tedbirlere ilişkin genelge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderildi. Genelgenin yayınlanması sonrası Manisa'da polis ekipleri, kentin giriş çıkışlarındaki araç trafiğini saat 24.00 itibariyle durdurdu. Kente giriş çıkış yapmak isteyen araç sürücülerine genelgeyi tebliğ eden ekipler, istisnai durumlar dışındaki araçların giriş-çıkışına izin vermedi. İstisnai durumlarını belirten belgeleri bulunmayan araçları geldikleri yöne geri çeviren polis ekipleri, ayrıca sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, maske ve eldiven takmayanları uyardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Manisa, Polis, Güncel
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