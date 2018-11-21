Manisa'ya Hizmet Eden Büyük Bir Aileyiz

Genç, "7 gün 24 saat mesai mefhumu olmadan Manisa'ya hizmet için çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri işini bilen ve çalışma arzusu hiç bitmeyen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Emeğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesinin merkez ilçelerindeki birimlerinde görev yapan personeller ile bir araya geldi. Genç'e Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş de eşlik etti. Kırtık Şantiye, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Gasilhane birimi, Fen İşleri, Yol Yapım ve Onarım Dairesi personelleri ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı personelleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personeller ile bir araya gelen Genç, personeller ile sohbet etti ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

BU ŞEHRE HİZMET EDİYORUZ

Manisa Büyükşehir Belediyesinin vatandaşa hizmet etme noktasında büyük adımlar attığını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Tek amacımızManisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini eksiksiz bir şekilde vatandaşa ulaştırmaktır. Tüm personellerimiz ile bu şehre hizmet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri işini bilen ve çalışma arzusu hiç bitmeyen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Emeğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Genç, personellere çalışmalarında can ve mal güvenliğinizi sağlamalarını belirtti.

KIRTIK ŞANTİYESİ'NDE İNCELEME

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kırtık Şantiyesinde incelemelerde bulunarak, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Şantiye çalışanları ile sohbet eden Genç, hatıra fotoğrafı çektirdi.