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Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü

Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

04.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:22Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü
Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Demirci ilçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerine de öğle saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı. 1470 rakımlı Akçakertik ve Türkmen Tepe mevkilerinde etkisini artıran kar sonucu, yüksek kesimlerde kısa sürede bembeyaz bir görüntü oluştu.
Başalan mevkisinde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar küreme araçları ile yol temizleme çalışması yaptı.
Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar da bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisine çıkarak fotoğraf çekti.

Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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