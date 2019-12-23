Haberler » Güncel » Manisa'ya 'Sarıkamış Şehitleri Anıtı' dikilecek - Haber

Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikileceğini bildirdi.

23.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:00 Manisa'ya
Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, 'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikileceğini bildirdi.
Sarıkamış Harekatı'nda çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programla anıldı.
Programda konuşan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Sarıkamış şehirlerine gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.
Demir, Manisa'da Sarıkamış anıtıyla alakalı çalışmaların son safhaya geldiğini, kısa bir süre içerisinde kentte "Sarıkamış Şehitleri Anıtı"nın dikileceğini söyledi.
Anma programı kapsamında ayrıca zorlu iklime, arazi koşullarına, düşmana ve yokluğa karşı Türk askerinin Sarıkamış'ta verdiği mücadeleyi anlatan fotoğrafların yer aldığı "Beyaz Ölüm" sergisi açıldı.
Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ile Azmi Açıkdil, Kütür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Hasan Mert ve Manisalılar katıldı.

Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20   Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
17:20   Fransa'da grevler 19. gününde - Haber
17:19   Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi - Haber
17:19   Putin, kırım köprüsü üzerindeki demiryolunu hizmete açtı - Haber
17:19   Bağbaşı yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:20:39