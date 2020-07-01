Manisa'ya yapılacak spor yatırımlarını Bakan Kasapoğlu ile istişare ettiler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ve Manisa milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi.

Manisa'ya yapılacak spor yatırımlarını Bakan Kasapoğlu ile istişare ettiler
01.07.2020 21:48 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:49
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ve Manisa milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Manisa'ya yapılacak olan spor yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Ergün, Manisa'yı spor şehri yapmak için önemli hizmetler yaptıklarını aktardı.

Manisa ile ilgili yatırım ve projeler için Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Manisa yatırımlarını görüştüler

Manisa'ya yapılacak spor yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Cengiz Ergün, Bakan Kasapoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediyesinin proje ve hizmetleri ile ilgili bilgi verdi. Manisa'yı spor şehri yapmak için önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Başkan Ergün, destek ve katkıları nedeniyle Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu ile gerçekleştirilen toplantı sonunda Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na günün anısına hediye takdiminde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cengiz Ergün, Erkan Akçay, Manisa, MHP, Spor, Haber
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