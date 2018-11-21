Manisa Yapay Kalple Yaşayan Cemre'nin Tek İsteği Kalp Nakli

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde, yapay kalple yaşayan 10 yaşındaki Münire Cemre Yılmaz, gerçek kalbe kavuşacağı günü iple çekiyor. Enfeksiyon kapma riski nedeniyle dışarı çıkamadığı, kan değerlerinin dengelenmesi için sabah, akşam iğne vurulmak zorunda kaldığını ve rahat bir şekilde beslenemediğini belirtip, tek isteğinin kalp nakli yapılması olduğunu söyledi. Maddi durumlarının iyi olmadığını belirten Yunus Yılmaz da hayırseverlerden kendilerine kızının tedavisi için maddi, manevi destekte bulunmalarını istedi.
Doğalgaz paneli üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan Yunus Yılmaz ve evkadını Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz'a, geçen Mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yılmaz, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi
'ne sevk edildi. 8 Haziran'da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla Yılmaz'a yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından geçen 1 Temmuz günü taburcu edilen Yılmaz, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çantasını yanından bir an bile ayırmadan yaşıyor. Parka gidemeyen, dışarı çıkıp rahatça gezemeyen, yediği içtiğine dikkat eden, kısıtlı alanda yaşamını sürdüren Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü iple çekiyor.
'ÖLEBİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER'
Kısa süre içinde kalp nakli olmak istediğini belirten Münire Cemre Yılmaz, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Kalp yetmezliği rahatsızlığım nedeniyle zorlu bir ameliyat geçirdim. Doktorlar, kalbimin sol tarafının çürük olduğunu, ölebileceğimi söylediler ama ben hiç umudumu kaybetmedim. Ameliyattan sonra aileme durumumun kritik olduğunu söylediler. 15 gün yoğun bakımda yattıktan sonra hastaneden taburcu edildim. Şimdi daha iyiyim ama halen kalp nakli için umutluyum. Kendimi toparlamak için elimden geleni yapıyorum. Annem, babam, öğretmenlerim, öğrenci arkadaşlarım, doktorlarım bu süreçte hep yanımda oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarımız olsa, içerisinde kalbimin çalışmasını sağlayan cihazın yer aldığı çantanın parasını dahi ödeyemezdik. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum dedi.
Yapay kalp çantasını yanından ayıramadığını belirten Yılmaz, Okula bile annemle gidip, geliyorum. Yaşıtlarım gibi parka gidemiyorum. Çünkü dışarıda enfeksiyon kapma riskim var. İstediğimi yiyip, içemiyorum. Kan değerimin dengelenmesi için sabah akşam iğne vuruluyorum. Bu durum beni üzüyor. Duyarlı insanların yardımını bekliyorum ve bir an önce gerçek bir kalbimin olmasını istiyorum diye konuştu.
DESTEK İSTEDİ
Kızının sık sık sağlık kontrolüne gitmesi gerektiğini belirten Yunus Yılmaz, maddi durumlarının iyi olmadığını vurgulayarak, Evimiz kira. 600 lira aylık kira ödüyorum. Kalanıyla da ancak geçinebiliyoruz. Geçen 8 Haziran'da kızımın ameliyatı yapılıp, yapay kalp cihazı takıldı. Kızımın acil olarak kalp nakline ihtiyacı var. Sağlık kontrolleri var. Ancak ben kızımın genel ihtiyaçlarının bir çoğunu bile karşılayamıyorum. Maddi, manevi çok zorlanıyorum, dayanacak gücüm kalmadı. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz dedi. Yılmaz, organ bağışının ne kadar önemli olduğunu kızının rahatsızlanmasından yaşadıklarından sonra öğrendiğini de söyledi.
Annesi Ümmü Yılmaz da bir an önce kızına kalp nakli yapılmasını istedi.
Yunusemre,Manisa
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:16