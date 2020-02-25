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Manisa yaralı bulduğu kızıl şahini tedavi ettirdi

Yaralı bulduğu kızıl şahini tedavi ettirdiMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Emin Doğu, yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahini veterinere götürüp, tedavi ettirdi.

25.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:00
Yaralı bulduğu kızıl şahini tedavi ettirdi
MANİSA'nın ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Emin Doğu, yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahini veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Tedavisinin bir hafta süreceği belirtilen şahinin, sağlığa kavuşmasının ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.
Turgutlu'nun kırsal Dalbahçe Mahallesi Altı mevkisinde yaşayan bakkal Emin Doğu, bugün sabah Turgutlu Garajı'ndaki dükkanına giderken yol kenarında yaralı, uçmakta güçlük çeken yaralı bir kızıl şahin olduğunu farketti. Yol kenarında otomobilini durduran Doğu, yaralı şahini alıp, tedavisi için özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim İbrahim 'un yaptığı incelemede, yırtıcı bir tür olan yaralı şahinin kanadında kurşun yarası ve bacağında kırık olduğu belirleyip, tedaviye aldı. Karakurt, tedavisinin bir hafta süreceğini belirttiği yaralı şahini, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.
Yaralı şahini bulup, tedavi ettiren Emin Doğu, doğal hayatın bir parçası olan bu tür hayvanlara karşı avcıları dikkatli olmaya çağırıp, "Onlarında bir canlı olduklarını unutmamalı. Bu tür olaylarda bütün vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Bu hayvanın doğal hayatına kavuşması benim için büyük mutluluk olacak" dedi.
Manisa yaralı bulduğu kızıl şahini tedavi ettirdi

Turgutlu, Karakurt, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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