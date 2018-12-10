Manisa Yaşlı Kadın Zehirlenmekten Son Anda Kurtarıldı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın, dairesinde çıkan yagın sonucu zehirlenmekten son anda kurtarıldı.
Yangın, bugün saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi
Ferah Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Zahide Özkan, iddiaya göre dairesindeki sobayı yanlışlıkla devirdi. Bunun üzerine, evde bulunan battaniye ve eşyalar alev aldı. Özkan'ın evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın çıkan daireye girerek yaşlı kadını zehirlenmekten kurtardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekiplerinin tedavi ettiği Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Turgutlu,Manisa
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:03