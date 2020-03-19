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Manisa Yeşille Tekrar Buluşuyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte peyzaj uygulamalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Atatürk Kent Parkında 70 bin m²'lik alanda çim tohumu ara ekim çalışmalarına başladı.

19.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:00
Manisa Yeşille Tekrar Buluşuyor

Kentte gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla Manisalılara yeşilin güzelliğini yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan yeşil alanlarda bakım çalışmalarına önem veriyor. Manisalıların buluşma noktası olan Atatürk Kent Parkı'nda da bakım çalışmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Atatürk Kent Parkı'nda 70 bin m²'lik alanda çim tohumu ara ekimi yapıyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, "Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte peyzaj uygulamalarımıza hız verdik. Bu anlamda Atatürk Kent Parkı'nda çim tohumu ara ekiminin tamamlanmasının ardından daire başkanlığımız tarafından, Mimar Sinan Bulvarı, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri, Çakra, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Turgutlu Caddesi ve Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın yanı sıra il genelinde birçok noktada ara ekim çalışmalarımız devam edecek. Kentimize daha güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Turgutlu, Güncel

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