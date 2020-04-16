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MANİSA Yunanistan'da öldürülen TIR şoförü memleketi Manisa'da toprağa verildi

Yunanistan'da öldürülen TIR şoförü memleketi Manisa'da toprağa verildiMANİSA merkezli firmada TIR şoförü olarak çalışan ve bir teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen 8 Nisan'da, 3 kişi tarafından bıçakla gasp edilip, öldürülen 51 yaşındaki Ali Kılınç, memleketi Manisa'nın...

16.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:02
Yunanistan 'da öldürülen TIR şoförü memleketi Manisa 'da toprağa verildi
MANİSA merkezli firmada TIR şoförü olarak çalışan ve bir teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen 8 Nisan'da, 3 kişi tarafından bıçakla gasp edilip, öldürülen 51 yaşındaki Ali Kılınç, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Uzun yıllar uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan evli, 3 çocuk babası Ali Kılınç, geçen 8 Nisan Perşembe günü teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 kişi tarafından gasp edilip bıçaklanarak öldürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Kılınç'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Kula ilçesinin kırsal Esenyazı Mahallesi'ne getirildi. Kılınç için, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde sosyal mesafe kuralına uyularak Esenyazı Mahalle Mezarlığı yanındaki boş alanda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kılınç'ın yakınları, sevenleri ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kılınç'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu hemen yan taraftaki mezarına götürülüp, toprağa verildi. MANİSA Yunanistan’da öldürülen TIR şoförü memleketi Manisa’da toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Manisa, Güncel
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