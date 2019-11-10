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Manisa zeytin bahçesinde 10 kasım

Zeytin bahçesinde 10 KasımManisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde anıldı.

10.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:36
bahçesinde 10 Kasım
'nın Alaşehir ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde anıldı.
Emekli Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş, Hacıbey Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplarken, saatler 09.05'i gösterdiğinde ağacın başında saygı duruşunda bulundu. Bozkuş ile beraber bahçede çalışan diğer kişiler de saygı duruşuna geçti ve adeta hayat durdu. Atatürk'ü anmak için tören alanına gitmeye gerek, yok diyen Bozkuş, Atatürk, her yerde her zaman anılabilir. Çünkü Atatürk'ü kalbimizde yaşatıyoruz dedi.
Manisa zeytin bahçesinde 10 kasım

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Manisa, Zeytin, Güncel

Kaynak: DHA


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