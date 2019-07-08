08.07.2019 15:06
Haberler» Güncel» Haber

MANİSA Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor

Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor (2)DAĞLIK ALANDA BULUNDUManisa'nın Kula ilçesinde iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ü (37) arama çalışmaları olumlu sonuçlandı.

Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor (2)
DAĞLIK ALANDA BULUNDU
Manisa'nın Kula ilçesinde iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ü (37) arama çalışmaları olumlu sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Havuç' isimli iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile polis ekipleri katıldı. Kayıp Ümmet Gök, yaşadığı Ortaköy Mahallesi'ne 8 kilometre mesafedeki dağlık bölgede bitkin halde bulundu. Kula Devlet Hastanesi'ne götürülen Gök, tedaviye alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakınlarıyla tartışıp öfkeyle ayrıldığı için ayağında ayakkabıları bulunmayan Gök'ün, ayaklarına geçirdiği çuvalla yürüdüğü öğrenildi. MANİSA Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor
Kaynak: DHA
Manisa, Kula, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:09   Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı/ Fotoğraflar
16:08   CİSAD üyeleri, Nemrut Krater Gölü'nde kamp yaptı
16:07   AKÜ'de "15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık Unutmayacağız" sergisi - AFYONKARAHİSAR
16:07   HİTÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı
16:07   Meteoroloji'den sağanak uyarısı
16:07   Kırşehir'de küpe ve aşı işlemleri için yeni araç
16:06   Çorum'da Motosiklet Festivali düzenlenecek