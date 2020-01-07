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Manisalı bağcılara 9 milyon TL destek

2019 yılında bağlarına feromon asmak suretiyle Biyoteknik Mücadele yapan bağcıların hesaplarına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri yatırıldı.

07.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:52 Manisalı bağcılara 9 milyon TL destek
2019 yılında bağlarına feromon asmak suretiyle Biyoteknik Mücadele yapan bağcıların hesaplarına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri yatırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2019 yılı hak edişi olarak Manisa'da Biyoteknik Mücadele yapan 5 bin 380 üzüm üreticisine toplam 9 milyon TL tutarında destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

İl Müdürü Öztürk, Biyoteknik Mücadele uygulayan üreticilerin arazi tespiti ve fatura kontrolleri gibi işlemlerini mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları çalışmalarla tamamladıklarını ve bunun ardından hazırlanan ödeme icmalleri doğrultusunda 2019 yılı ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Metin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Biyoteknik Mücadele uygulayan üreticilere dekar başına 50 TL destekleme verdiğini kaydetti. Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla, kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması, tarım ilacı kalıntısı olmayan güvenli gıda eldesi için Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapıldığına vurgu yapan Öztürk, "Bu destekten Manisalı tüm bağcıların yararlanmasını istiyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa şu anda Türkiye'de Biyoteknik Mücadele uygulayan İller arasında birinci sıradadır. Ancak bunu yeterli görmüyoruz, önümüzdeki yıllarda Biyoteknik Mücadele yapılan alan ve kişi sayısının arttırılması öncelikli hedefimizdir" dedi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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