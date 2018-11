Manisalı Çiftçiler Her Yıl 5 Milyon Lira Daha Fazla Kazanacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:22



DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker Gediz havzasındaki 3 projeyi yerinde inceledi. Kula Saraçlar Göleti ile Emre ve Yunusemre Beydeğirmeni barajlarını inceleyen Eker, 3 projenin tamamlanmasıyla üreticilerin cebine her yıl ortalama 5 milyon lira daha fazla gireceğini söyledi.DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Türkiye'nin en verimli tarım arazileri arasında gösterilen Gediz havzasındaki 3 baraj şantiyesini ziyaret ederek, projelerin son durumunu yerinde gördü.Eker'in ilk durağı Kula Saraçlar Göleti oldu. İnşası tamamlanan ancak bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle zemin sıkıntısı yaşanan göletin son durumunu inceleyen Eker, yaşanan sıkıntıyı en kısa sürede çözüp Saraçlar Göleti'nin çiftçinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.Daha sonra Kula Emre Barajı şantiyesini ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, çalışmaları yerinde inceledi. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak barajda gövde, regülatör ve dolusavak kazıları devam ettiğini kaydeden Eker, inşaat alanında kalan içme suyu kuyusunun deplasesinin de tamamlandığını söyledi.Emre Barajı için 153 bin metreküp dolgu yapılacağını da belirten Eker, "1050 dekar araziyi sulayacak barajın gövde yüksekliği temelden 30.5 metre olacak. Hedefimiz 2018 yılı rakamları ile üreticiye her yıl 1 milyon 127 bin lira kazandıracak projeyi 2020 yılı içerisinde tamamlayarak çiftçimizin hizmetine sunmak." ifadelerini kullandı.Gediz havzası üzerine inşa edilen Yunusemre Beydeğirmeni Barajı'na da giden Eker, çalışmaları bizzat takip etti. Proje hakkında detaylı bilgi alan Eker, "Baraj Mansabındaki dere düzenlemesi ve betonarme kanal imalatlarını geçen yıl tamamlamıştık. Sağ ve sol sahildeki sıyırma kazıları da bitti. Talveg kazıları ise devam ediyor. Dolusavak kazısına başlandı. Proje tamamlandığında 2 bin 750 dekar arazi modern sulama ile tanışacak." dedi.Saraçlar Göleti il Emre ve Beydeğirmeni Barajlarının 2020 yılı içerisinde üreticilerin hizmetine sunmayı planladıklarını kaydeden Eker, 3 projenin de tamamlanmasıyla Gediz havzasında 5 bin 10 dekar arazinin modern sulama ile buluşacağını söyledi.Eker, "Modern sulama ile birlikte çiftçilerimizin üretim maliyetleri düşecek. Dekar başına verimlilik artacak. Çiftçimiz hem katma değeri yüksek ürünler ekebilecek hem de aynı tarlayı yıl içinde birden fazla kez değerlendirme şansına erişecek. Manisalı çiftçilerin cebine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 5 milyon lira daha fazla girecek." diye konuştu. - MANİSA