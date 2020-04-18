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Manisalı çiftçiler yasaktan muaf tutulmalarından memnun

Manisalı çiftçiler yasaktan muaf tutulmalarından memnunMANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki üzüm üreticileri, sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara giderek hafta sonu da çalıştı.

18.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:18
Manisalı çiftçiler yasaktan muaf tutulmalarından memnun
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki üzüm üreticileri, sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara giderek hafta sonu da çalıştı. Yasaktan muaf tutuldukları için memnun olan çiftçiler, kararı da memnuniyetle karşıladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Geçen hafta yasak nedeniyle arazilerine gidemeyen çiftçiler, kararı sevinçle karşıladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki üzüm üreticileri, hafta sonu arazilerinin yolunu tuttu. Çiftçilerin muaf tutulması nedeniyle teşekkür eden Hacıhaliller Mahalle Muhtarı, aynı zamanda üzüm üreticisi Şeref Ocaklıgiller, "Bugün çiftçilerimiz gördüğünüz üzere bağlarındaki çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Hepimizin bildiği gibi geçen hafta sokağa çıkma yasağından biz üreticiler muaf tutulmamıştık. Ancak bu hafta sonu herkes bağlarında, bahçelerinde çalışıyor. Bizim için her geçen gün önemlidir. O yüzden hiç boş geçirmememiz lazım. Özellikle üzüm bağları yılın 12 ayı bakım gerektiriyor. Bu kapsamda verimli bir sezon için yasağın bizlere vurmamasından dolayı çok mutluyuz" dedi.
Geçimlerini bağlarda yevmiye usulü çalışarak geçirdiklerini anlatan evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Cennet (45) ise, "Geçtiğimiz hafta sonu evlerimizdeydik. Ancak bu hafta sonu bağlarımızdayız. Yevmiyelerimizi kazanıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Bir diğer tarım işçisi evli ve 3 çocuk annesi Suzan Özdeş (52) ise, "Bu sabah saat 06.00'da kalkarak buraya geldik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada akşam saat 16.00'a kadar çalışarak 70 lira yevmiye alacağım. Geçen hafta sonu evimizde kalmıştık. Bu hafta sonu çalışarak evimize ekmek götüreceğiz" dedi. Manisalı çiftçiler yasaktan muaf tutulmalarından memnun

Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Şehzadeler, Manisa, Güncel
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