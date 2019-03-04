Manisalı Cimnastikçiler Türkiye Şampiyonu

Şampiyona sonucunda; 12-14 Yaş Kategorisi'nde Tek Erkeklerde Okay Arsan Türkiye Şampiyonu olurken, Okay Arsan, Belinay Yetişen ve Gülce Naz Mutlu'dan oluşan Trio ekibi de Türkiye Şampiyonu oldu. Tek bayanlarda Şimal Seyman ikinci, Çiftlerde Şimal Seyman, Serdar Demir Öztürk ikilisi ikinci, Tek Erkeklerde Yağız Selim Surel üçüncü, Çiftlerde Okan Arsan ve Belinay Yetişen üçüncü, Alara Çakal, Ece Bal ve Şimal Seyman'dan oluşan trio ekibi de üçüncü oldu.

15-17 Yaş Kategorisi'nde Tek Bayanlarda Nil Deniz Bal Türkiye Şampiyonu olurken, Nil Deniz Bal, Seran Solak ve Büşra Çiçek'ten oluşan trio ekibi ile gruplarda Nil Deniz Bal, Seran Solak, Can Derviş, Büşra Çiçek ve Sude Sözcü Türkiye Şampiyonu oldu. Çiftlerde ise Can Derviş ve Sude Sözcü üçüncülük kürsüsüne çıktı.

18+ Yaş Kategorisi'nde ise Tek Erkeklerde Emir Erışık Türkiye Şampiyonu olurken, Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy'dan oluşan trio ekibi de Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Tek Bayanlarda Ayşe Begüm Onbaşı ikinci, Sezin Sürüm üçüncü olurken, Çiftlerde Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş ikinci oldu. Cimnastikçiler, başarılı bir şampiyonayı geride bırakarak, milli takıma seçildi ve ülkemizi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcular ve antrenörleri tebrik ederek, "Aerobik cimnastikte çok iyi bir altyapıya sahibiz. Yıllardır süren başarı istikrarını Mersin'de de sürdürdük. Bu geleneği uluslararası alanda da sürdürüp, ülkemize yeni madalyalar kazandırmak istiyoruz. Sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler