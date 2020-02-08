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Manisalı depremzedeler için konteyner ev

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremde evleri ağır hasar alan Karakurt Mahallesi sakinleri için 30 konteyner ev kuruldu.

08.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:58Manisalı depremzedeler için konteyner ev
'nın ilçesinde depremde evleri ağır hasar alan Mahallesi sakinleri için 30 konteyner ev kuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan 30 konteyner, sabaha karşı tırlarla Karakurt Mahallesi'ne getirildi. Kurulumu tamamlanan konteynerlere depremzede aileler yerleştirildi.
Mahalle muhtarı İdris Kat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililere teşekkür ederek, şöyle dedi:
"Mahalle sakinlerinin isteği doğrultusunda konteynerlerimiz geldi. Kaymakamlığımız mağdur ailelerle talepleriyle ilgili mülakatlar yapmıştı. Bu mülakatlarda konteyner ev talep eden 30 vatandaşızın talepleri karşılandı. Duyarlılıkları için başta Manisa Valimiz Ahmet Deniz, Kaymakamımız Murat Büyükköse ve AFAD yetkililerimize çok teşekkür ederim."
İdris Kat, 86 evde ağır hasar oluşan mahalleden 116 kişinin Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirildiğini, bölgeye 181 çadır kurulduğunu, kira yardımı yapılan bazı ailelerin de ilçedeki güvenli evlere taşındığını sözlerine ekledi.

Kırkağaç, Karakurt, Manisa, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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