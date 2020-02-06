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Manisalı depremzedelere sıcak çorba dağıtımı devam ediyor

Akhisar'da art arda meydana gelen depremlerin ardından, endişelenen vatandaşlar evlerine girmeye korkarken Manisa Büyükşehir Belediyesi de, evlerinin hasar görmesi sonucu çadırlarda konaklayan vatandaşlara çorba ikram etmeye devam ediyor.

06.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:48Manisalı depremzedelere sıcak çorba dağıtımı devam ediyor
'da art arda meydana gelen depremlerin ardından, endişelenen vatandaşlar evlerine girmeye korkarken Manisa Büyükşehir Belediyesi de, evlerinin hasar görmesi sonucu çadırlarda konaklayan vatandaşlara çorba ikram etmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da depremlerle sarsılan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, art arda gelen depremlerle endişelenen depremzedelere çorba ikramına devam ediyor. Tütenli ve Süleymanlı Mahallesinde evlerinde hasar olması nedeniyle deprem çadırında kalan depremzedelerin yanı sıra ilçe merkezindeki vatandaşlara da çorba ikramında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor. - MANİSA

Akhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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