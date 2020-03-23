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Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü

Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördüKORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Manisalı 11 yaşındaki Emine Tekel (11), uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

23.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:32
Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü
Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü
KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Manisalı 11 yaşındaki Emine Tekel (11), uygulamadan memnun olduğunu söyledi.
Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. 1 haftalık aranın ardından bugün televizyon üzerinden ilk kez öğrenciler, uzaktan eğitimle evde ders görmeye başladı. Uzaktan eğitim kapsamında televizyon karşısına geçen Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yazıcı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Emine Tekel (11), "Bugün uzaktan eğitime başladık, gayet güzel. İnşallah virüs ülkemizden bir an önce gider" dedi. Emine Tekel'in annesi ev kadını Fatma Tekel (33) ise, "Çocuklarımızın sağlığı açısından Milli Eğitim Bakanlığı'mızın başlatmış olduğu bu çalışmayı çok iyi buluyorum. Biz çocuklarımızla birlikte evde kalıyoruz. Bence uzaktan eğitim çok iyi düşünülen bir şey" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Tekel, Güncel

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