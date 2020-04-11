Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisalı evlerinden çıkmadı

SOKAĞA çıkma yasağının ilk gününde Manisa ve ilçelerinde yollar, caddeler ve meydanlar boş kaldı.

11.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:39
Manisalı evlerinden çıkmadı
SOKAĞA çıkma yasağının ilk gününde Manisa ve ilçelerinde yollar, caddeler ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına uyarak, evlerinde kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın da aralarında bulunduğu 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde Manisa sokakları boş kaldı. Manisa'nın önemli noktalarından Spil Dağı'nın eteklerinde bulunan Ağlayan Kaya, Manisa'nın kurtuluş tarihinin simgesi 8 Eylül Havuzu ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yaya ve araçlarıyla devriye görevi yürüterek, sokakta gezen vatandaşlara gerekçelerini sorarak, kimlik kontrolü yaptı.

Şehzadeler ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinden motosikletiyle giden sürücü, eşine ilaç almak için evden çıktığını belirtti. Yunusemre ilçesinde de Afgan uyruklu 2 kişi, sokağa çıkma yasağından haberleri olmadıklarını savundu. İkili evlerine gönderildi.

İLÇELER DE YASAĞA UYDU

Manisa'nın ilçelerinde de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinden çıkmadı. Üzümün başkenti olarak bilinen Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde Saruhanlı Üzüm Heykeli Meydanı, Alaşehir Cumhuriyet Meydanı ve Sevgi Yolu, boş kaldı. Turgutlu, Selendi, Soma ve Köprübaşı ilçelerinde de sokağa çıkan olmadı.


- Manisa

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Manisa, Eylül, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Manisalı evlerinden çıkmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:13: ÜSKÜDAR SAHİLİNDE DRONE İLE DENETİM - Haber 14:13: Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar - Haber 14:13: Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor - Haber 14:11: ÇÖZÜMÜ CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE PARK ETTİKLERİ OTOMOBİLLERİNDE OTURMAKTA BULDULAR - Haber 14:10: Bahçelievler ve Sultanbeyli'de sahte maske ve koruyucu tulum operasyonu - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler