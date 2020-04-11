Manisalı evlerinden çıkmadı

SOKAĞA çıkma yasağının ilk gününde Manisa ve ilçelerinde yollar, caddeler ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına uyarak, evlerinde kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın da aralarında bulunduğu 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde Manisa sokakları boş kaldı. Manisa'nın önemli noktalarından Spil Dağı'nın eteklerinde bulunan Ağlayan Kaya, Manisa'nın kurtuluş tarihinin simgesi 8 Eylül Havuzu ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yaya ve araçlarıyla devriye görevi yürüterek, sokakta gezen vatandaşlara gerekçelerini sorarak, kimlik kontrolü yaptı.

Şehzadeler ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinden motosikletiyle giden sürücü, eşine ilaç almak için evden çıktığını belirtti. Yunusemre ilçesinde de Afgan uyruklu 2 kişi, sokağa çıkma yasağından haberleri olmadıklarını savundu. İkili evlerine gönderildi.

İLÇELER DE YASAĞA UYDU

Manisa'nın ilçelerinde de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinden çıkmadı. Üzümün başkenti olarak bilinen Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde Saruhanlı Üzüm Heykeli Meydanı, Alaşehir Cumhuriyet Meydanı ve Sevgi Yolu, boş kaldı. Turgutlu, Selendi, Soma ve Köprübaşı ilçelerinde de sokağa çıkan olmadı.

Kaynak: DHA

- Manisa