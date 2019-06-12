Manisalı gazeteciler kurum müdürleriyle yeşil sahada karşılaştı

Manisa
'da çalışan ulusal ve yerel basın temsilcileri, Vali Ahmet Deniz'in de aralarında bulunduğu kurum müdürleriyle maç yaptı.
Kentte görev yapan gazetecilerin oluşturduğu takım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü futbol sahasında yapılan maçta aralarında Vali Ahmet Deniz, TÜİK
Bölge Müdürü Mehmet Akyol
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Tarım İl Müdürü Metin Öztürk
'ün de yer aldığı takımla karşılaştı.
Renkli görüntülere sahne olan maçı, kurum müdürlerinin takımı 8-3 kazandı.
Kaynak: AAManisa
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