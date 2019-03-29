Manisalı Golcüye Sürpriz Talipler

Kaynak: DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışından kopmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları Süper Lig takımlarının radarına girmeye başladı. Manisa Büyükşehir'de bu sezon sergilediği performansla alkış alan Mehmet Yılmaz'a Göztepe'nin talip olduğu iddia edilirken, golcü oyuncu Sinan Kurumuş için gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı. Ligin devre arasında geldiği takımda 5 golle kısa sürede parlayan futbolcu için Süper Lig'den Sivasspor ve 1. Lig'den Süper Lig'e koşan lider Denizlispor'un şimdiden nabız yokladığı öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki Tokatspor maçının hazırlıkları kapsamında Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde U19 takımı ile yaptığı hazırlık maçını Mehmet Uysal (3), Sami Can, Fatih Gül ve Zafer'in attığı gollerle 6-1 kazandı.- Manisa