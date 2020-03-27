Manisalı iş insanına şantaj yapan 2 kişi tutuklandı

MANİSA'da bir iş insanının çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 24 Mart günü Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Manisalı iş insanı A.A. (41), çıplak fotoğraflarının elinde olduğunu iddia eden Celal Ö. (35), Ali S. (41) ve Fuat K.'nin (38), kendine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. A.A., emniyette verdiği ifadesinde şantaj yapan kişilere 5 bin TL ödediğini ve yeniden 10 bin TL istediklerini söylemesi üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, A.A.'nın iş yerine giderek, 10 bin TL'yi almak üzere dükkana gelen Celal Ö., Ali S. ve Fuat K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Ö. ve Fuat K. tutuklanırken, Ali S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA