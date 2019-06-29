29.06.2019 23:00
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Manisalı judocu Avrupa üçüncüsü oldu

Manisalı judocu Avrupa üçüncüsü oldu

Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda +80 kilogramda Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk , Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda +80 kilogramda Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Salihli Belediyespor'un başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Avrupa'ya yine imzasını attı. Polonya'nın başkenti Varşova 'da düzenlenen 39 ülkeden 431 sporcunun katıldığı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Öztürk, +80 Kilogramda bronz madalya kazandı. Madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçen Öztürk, ikinci turda Yunan rakibini ipponla yendi. Çeyrek final müsabakasında Fransız rakibine yenilen Öztürk, repesaj maçlarına kaldı. Bu turlarda önce Güney Kıbrıslı, daha sonra Macar rakiplerini yenen Öztürk, bronz madalya maçında Rus Aleksandra Zagirova ile eşleşti. Rakibine (3 shido) ippon üstünlüğü kuran Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda 'da Avrupa üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik edip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Salihli , Hilal Öztürk , Avrupa , Spor

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