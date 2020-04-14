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Manisalı kadından sağlıkçılar ve polislere kete ikramı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Tülay Yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai yapan sağlıkçılar ve polislere Doğu Anadolu Bölgesine özgü yöresel "Kete" hazırlayarak ikram etti.

14.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:22
Manisalı kadından sağlıkçılar ve polislere kete ikramı
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Tülay Yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai yapan sağlıkçılar ve polislere Doğu Anadolu Bölgesine özgü yöresel "Kete" hazırlayarak ikram etti.
Cumhuriyet Mahallesi 5031. sokakta annesiyle birlikte yaşayan Yolcu, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yoğun mesai harcayan görevlileri unutmadı.
Sağlık çalışanları ve polisler için evinde kete yapan Yolcu, hazırladığı keteleri evinin yakınındaki Aile Sağlığı Merkezindeki çalışanlara ve eve çağırdığı polis ekibine ikram etti.
Tülay Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın nedeniyle yoğun çalışan sağlık ve polis ekiplerine teşekkür borçlu olduklarını, Ağrı'ya özgü kete yapıp ikram ederek onlara olan sevgilerini anlatmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Yunusemre, Manisa, Güncel
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