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Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 96 yaşında vefat eden Kore gazisi Enver Yeşilyurt'un cenazesi törenle toprağa verildi.

28.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:44
'nın ilçesinde 96 yaşında vefat eden gazisi Enver 'un cenazesi törenle toprağa verildi.
Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı naaşı, Turgutlu Kervan Camisine getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı ailesine teslim etti.
Törene Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, ailesi ve yakınları da katıldı.
Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilyurt, Turgutlu, Manisa, Kore, Güncel

Kaynak: AA


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