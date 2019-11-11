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Manisalı muhtardan 5 gündür haber alınamıyor

Manisalı muhtardan 5 gündür haber alınamıyorMANİSA - Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'den 5 günden beri haber alınamıyor.

11.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:22
Manisalı muhtardan 5 gündür alınamıyor
MANİSA - Manisa'nın ilçesi Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'den 5 günden beri haber alınamıyor. Yakınları, muhtarın kaçırıldığını düşünürken, jandarma Çenesiz'in otomobilinin bulunduğu bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 7 Kasım günü otomobilinin farları ve camları açık şekilde bulunan, kendisinden ise 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i arama faaliyetleri genişledi. Kayıp muhtarın bulunması için Killik, Gündoğdu, ve Mestanlı mahallelerinin arazi ve derelerinde arama faaliyetleri sürerken, jandarma Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde de kameraları incelemeye aldı.
Yakınları kaçırıldığını düşünüyor
Ortadan kaybolduğu gece saat 23.00 civarında ilçe kahvesinde çay içerken görülen muhtar, son olarak güvenlik kameralarında evinin yolunda görüldüğü ortaya çıktı. Ortadan kaybolan muhtarın otomobili ise sabah saatlerinde yolun ortasında farları ve pencereleri açık şekilde bulundu. Kayıp muhtar Çenesiz'in amcası Yüksel Çenesiz, "O gece en son saat 23.00 civarı çay içerken görülmüş. Güvenlik kameralarında da eve gittiği görülüyor, daha sonrası yok. Arabası yolun orta yerinde, farları yanık halde bulundu. Kapılar kapalı, camlar açık bir şekildeydi. Ben daha önce kimseyle husumet yaşadığını, düşmanı olduğunu duymadım. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz. En kısa sürede sağ salim bir şekilde bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.
Manisalı muhtardan 5 gündür haber alınamıyor

Köprübaşı, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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