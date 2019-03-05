Manisalı Odalardan İstihdam Seferberliğine Destek

Manisa
Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde yeniden başlatılan İstihdam Seferberliğine Manisa odaları olarak gereken desteği vereceklerini bildirdi.
Özkasap, Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen basın toplantısında 21 Ocak'ta Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan Türkiye Ekonomi
Şurası'nda yeni bir istihdam seferberliğinin adımlarının atıldığını anımsatarak, İstihdam Seferberliği 2019'da uygulanacak istihdam teşviklerini anlattı.
"Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla çıktıkları yolda iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğuna dikkati çeken Özkasap, devletin işverenlere çok avantajlı teşvikler sağladığını, tüm üyelerinin bundan yararlanması gerektiğini söyledi.
Özkasap, şunları kaydetti:
"2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör el ele verdik ve Manisamız'da 56 bin ilave istihdam sağladık. Bu seferki hedefimiz bir önceki seferberlikteki sayımızı aşmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanlarımıza istihdam sağlayanlar olacak."
"Bu fırsatı çok iyi kullanmalıyız"
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da yeni istihdam seferberliğinin iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.
İşverenlerin sağlanan teşviklerle pek çok avantaja sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Şimdi işletmelerimize düşen görev bu teşviklerden yararlanmak. Bu destekler işletmeler için büyük bir fırsat. Bu fırsatı hep birlikte çok iyi kullanmalıyız. Manisa iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında çıkmış olduğumuz bu yolda, 'Burası Manisa Burada İş Var' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Manisa, Ekonomi
Kaynak: AA