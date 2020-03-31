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Manisalı öğretmenler sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" üretiyor

Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretildi.

31.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:50
Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek olmak isteyen meslek lisesi öğretmenleri, lazer kesim makineleriyle koruyucu siperlik üretimine başladı.
Siperliğin bilgisayar ortamında tasarımı yapıldıktan sonra pleksi malzeme, CNC lazer kesim makinesiyle ölçülerine uygun kesiyor. Ardından diğer aparatları montajlanan maskeler, sağlık çalışanlarına gönderilmek üzere paketleniyor.
Lisede halen günlük 400 yüz koruyucu siperlik üretimi gerçekleştiriliyor.
Lisenin müdürü Serkan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak bu süreçte sorumluluk almak istediklerini söyledi.
Hazırladıkları koruyucu siperliğin sağlık çalışanlarına gönderildiğini belirten Güler, "Birçok işletmede 3D olarak üretim gerçekleştiriliyor fakat süresi çok uzun olduğu için seri üretimde sorun olabiliyor. Biz de onun için pleksiden CNC kesim üzerine yapıp daha hızlı bir şekilde üretim gerçekleştiriyoruz." dedi.
Atölyede çalışan gönüllü personele teşekkür eden Güler, günlük kapasitelerinin 400 olduğunu ancak bunu artırabileceklerini sözlerine ekledi.
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Manisalı öğretmenler sağlık çalışanları için ’yüz koruyucu siperlik’ üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Akhisar, Kayhan, Güncel

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Manisalı öğretmenler sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" üretiyor
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