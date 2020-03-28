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Manisalı sağlıkçılara moral yemeği

Manisalı sağlıkçılara moral yemeği Manisa'da özel bir restoran işletmesi korona virüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını güçlü tutmaları için hazırladığı yemekleri özenle paketleyerek hastaneye teslim etti.

28.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:48
Manisalı sağlıkçılara moral yemeği
MANİSA - Manisa'da özel bir restoran işletmesi korona virüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını güçlü tutmaları için hazırladığı yemekleri özenle paketleyerek hastaneye teslim etti.
Manisa'da paket servis yapan özel bir restoran işletmesi korana virüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını unutmadı. Sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla işletme tarafından özenle hazırlanarak paketlenen yemekler Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde görev yapan personellere ulaştırıldı.
Zor günlerde sağlık çalışanlarını unutmadıklarını belirten İşletme Müdürü İsmail Nalbantoğlu, "Ülkemiz ve dünya aslında çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte devlet büyüklerimizin 'Evinde kal' çağrısına vatandaşlarımızın her ne kadar uyması gerekiyorsa da biz hizmet sektöründe çalışanlar, güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız hayatın akışını devam ettirmek için görevlerini icra ediyorlar. Bizler de sağlık çalışanlarımıza hem destek olması hem de moral olması açısından Merkez Efendi Devlet Hastanesi yönetimiyle iletişime geçtik. Orada nöbetçi bütün personelimize yemeklerini firmamız tarafından gönderildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman güçlüdür, her zaman bizim yanımızdadır ancak çorbada bizim de tuzumuz olsun, sağlık çalışanlarına moral olsun diye böyle bir etkinlik yapma kararı verdik. İnşallah diğer işletmelere de örnek oluruz" dedi. Manisalı sağlıkçılara moral yemeği

Kaynak: İHA

Etiketler: Merkez Efendi, Manisa, Genel

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Manisalı sağlıkçılara moral yemeği

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