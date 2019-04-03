Manisalı Sporcuların Kayak Başarısı

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Manisalı kayakçılar, Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Yarışmaları'nda ilk kez mücadele etti.Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği ve sezonun son yarışı olan Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini müsabakaları Kayseri Erciyes'te tamamlandı.Kayseri Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı pistinde iki gün süren müsabakalara katılan Manisalı sporcular Arda Mutlu, Muhammet Sisko, Muzaffer Karaman ve Orkun Kabal başarılı sonuçlara imza attı.Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Hüseyin Selim Dülger, müsabakalara Celal Bayar Üniversitesi tenis kortunda tekerlekli paten ile hazırlandıklarını belirterek, elde ettikleri başarının gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.Dülger, Erciyes'te düzenli antrenmanlar yapan milli takım sporcuları ile mücadele ettiklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:"Bir saatlik tekerlekli paten eğitimiyle yarışlara katıldık. Şampiyonada kış sporlarına müsait fiziki şartları olan genelde doğu illeriyle mücadele ettik. İlimizde bu sporlara yönelik sporcu potansiyeli var. Şampiyonada tüm katılımcıların takdirini kazandık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve federasyonumuz bizi destekliyor ve teşvik ediyor. Faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buz pateninde de ilk deneyimimizi yaşayacağız. 25-26 Nisan'da Samsun'da ilimizi temsil edeceğiz. Hedefimiz edindiğimiz tecrübelerle ilerleyen yıllarda bu alanlarda madalyalar kazanmak."