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Manisalı terzi sağlık ekipleri için 350 maske dikti

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 25 yıldır terzilik yapan Fikret Dur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere diktiği 350 maskeyi Kaymakamlığa teslim etti.

15.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:24
Manisalı terzi sağlık ekipleri için 350 maske dikti
Manisa 'nın Köprübaşı ilçesinde 25 yıldır terzilik yapan Fikret Dur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere diktiği 350 maskeyi Kaymakamlığa teslim etti.
Fikret Dur, eşi Arife Dur'un da desteğiyle, sağlık çalışanları için özel kumaştan, yıkanabilir 350 maske hazırladı.
Maskeleri Köprübaşı Kaymakamlığına teslim eden Fikret Dur, maskelerin sağlık çalışanlarına dağıtılmasını istedi.
Terzi Fikret Dur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birlik ve beraberliği gösterme adına önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.
Bu süreçte herkese sorumluluk düştüğünü anlatan Dur, "Esnaf olarak ülkeme nasıl bir katkı sağlayabilirim, diye düşündüm. Bugün devletimizin yanında olmayacağız da ne zaman yanında olacağız?" diye konuştu.
Fikret Dur, bin maske daha dikip Kaymakamlığa teslim etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Köprübaşı, Manisa, Güncel
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