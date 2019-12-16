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Manisalı yüzücüler Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılacak

7-8 Aralık tarihlerinde Manisa'da düzenlenen bireysel, genç ve açıkyaş kulüplerarası yüzme şampiyonası ön elemelerinde önemli dereceler elde eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler, 18-22 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

16.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:35Manisalı yüzücüler Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılacak
7-8 tarihlerinde 'da düzenlenen bireysel, genç ve açıkyaş kulüplerarası yüzme şampiyonası ön elemelerinde önemli dereceler elde eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler, 18-22 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı yüzücüleri, 18-22 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda boy gösterecek. 7-8 Aralık tarihlerinde Manisa'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş kategorileri yüzme şampiyonası ön elemelerine Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı 8 sporcuyla katıldı. Yüzücüler, İrfan Efe Baras, Kaan Yalın Çullu, Özlem Yetim, Nehir Toker ve Zeynep Kalınoğlu; toplamda 59 startta 49 best time yüzerek, Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Vahdet Efe Uyar, Ayber Nail Yavaş ve Selin Erdem ise 13 Yaş Türkiye bireysel yüzme müsabakasına katılmaya hak kazandı. - MANİSA

Türkiye, Aralık, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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