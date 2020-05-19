Manisalılar, 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu

Manisalılar, 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okuduMANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar evlerinin balkonlarından sokakta yapılan kutlamalara eşlik etti.

Manisalılar, 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu
19.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:47
Manisalılar, 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu
MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar evlerinin balkonlarından sokakta yapılan kutlamalara eşlik etti.
Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu balkonlara, pencerelere taştı. Milli mücadelenin 101'nci yılında sokağa çıkamayan vatandaşlar, bayram coşkusuna evlerinde ortak oldu. Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahalle Muhtarı Saffet Taşkıncan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, saat 19.19'da vatandaşlar balkonlara çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Muhtar Taşkıncan yaptığı açıklamada, 'Bugün hem 19 Mayıs'ı hem de Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. İki bayramın coşkusun yaşıyoruz. Böyle coşkulu bir güne sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda denk geldik. Ancak biz de üzerimize düşen görevi yerine getirerek, elimizden geldiğince vatandaşlarımıza 19 Mayıs coşkusunu yaşatmaya çalıştık' dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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