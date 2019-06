Manisalılar Bayramı huzurlu geçirdi

MASKİ Bayramda da Görev Başındaydı

Tatil süresince 17 ilçeden gelen 756 talebi çözüme kavuşturan MASKİ ekipleri, Manisalıların huzurlu bir bayram geçirmesini sağladı.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere anında yanıt veren MASKİ Genel Müdürlüğü, yoğun mesaisine bayram tatilinde de ara vermedi. Manisalıların sorunsuz bir bayram geçirmesi için tatil boyunca nöbette olan MASKİ ekipleri, 185 Çözüm Merkezi aracılığı ile kuruma ulaşan 756 talep ve şikayeti cevaplandırdı. 7 gün 24 saat prensibi ile çalışan MASKİ ekipleri, içme suyu şebeklerindeki patlaklardan kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıklara, terfi tesislerindeki elektrik arızalarından su sayacı işlemlerine kadar birçok konudaki arıza ve bakım talebine anlık müdahalesiyle il genelindeki vatandaşların bayram süresince mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Daha huzurlu bir Manisa için çalışıyoruz

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisalıların daha huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için Ramazan Bayramı öncesinde 17 ilçede görev yapan ekiplerin çalışma programlarını yaptıklarını ifade ederek, "İdaremizin yoğun çalışma temposunu bayramda da ara vermeden sürdürdük. Bu çalışmalar neticesinde de vatandaşlarımızdan gelen taleplere kısa süre içerisinde yanıt verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisalıların ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmayı sürdürüyoruz. MASKİ olarak tüm birimlerimizle daha huzurlu bir Manisa için her zaman görev başındayız" dedi.

