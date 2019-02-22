Manisalılar'dan Ekrem Oran'a Yoğun İlgi

Kısa bir süre önce Çeşme'de yaşayan Manisalılar tarafından kurulan derneğin kurucu başkanı İsa Ercan'ın daveti ile gerçekleşen toplantıda, 300'ü aşkın dernek üyesi ile buluşan Belediye Başkan Adayı Oran, Çeşme için hazırladıkları projeleri ayrıntılı olarak anlattı.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Oran, Çeşme'nin ve Çeşmelilerin Başkanı olmak için aday olduğunu vurgulayarak, "Benim yönetimimde hiç kimse yabancılaştırılmayacak. Kimse kimseyi ötekileştirmeyecek. Biz, biriz ve bir bütünüz. Bir tane Çeşme ve Türkiye var. Çeşme hepimizin. Hepimiz sahip çıkacağız" dedi.

Geçmiş Belediye Başkanları'na teşekkür etti

Çeşme'de yarım kalan projelerin devam edeceğini açıklayan Oran, "Ben Çeşme'de taşın üstüne taş koyan bütün Belediye Başkanları'na, Saim Ertürk'e, Nuri Ertan'a, Faik Tütüncüoğlu'na ve Muhittin Dalgıç'a herkesin önünde teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"700 konutluk yeni sosyal konut projesine başlayacağız"

Konuşmasında sosyal konut sorununa da değinen Oran, "Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç'ın başlattığı sosyal konut projesi aynen devam edecek. Ayrıca Reisdere Mahallesi'ni geçip, Yalı Mahallesi'ne gelirken, tapuları Çeşme Belediyesi'nde olan arazide, 700 konutluk yeni bir sosyal konut projesi için hemen düğmeye basacağız" diyerek müjde verdi.

"Plajlar Müdürlüğü'nü kuracağız"

Projelerini açıklarken, Çeşme Belediyesi Plajlar Müdürlüğü'nü kuracağını ifade eden Ekrem Oran, "Plajda herhangi bir sorun olup zabıta arandığında, zabıta başka bir görevde olabiliyor. Temizlik işçileri her an plajda görevde olamıyor. Bu nedenle plajlarda hizmetin aksamaması için, sadece plajlarla ilgilenecek Çeşme Belediyesi Plajlar Müdürlüğü'nü kuracağız. Plajlar Müdürlüğü bünyesindeki temizlik işçilerimiz, gün boyu plajların temizliğinden sorumlu olacaklar. Zabıta görevlilerimiz de, Plajlar Yönetmeliği'ni tam olarak uygulayarak, plajlarda çadır kurulmasına, mangal yakılmasına, başkalarının rahatsız edilmesine engel olacaklar. Çadır kurmak isteyenler için günübirlik kamp alanları yaratacağız" diye belirtti.

"Sağlık Polikliniği açarak 2 Kardiyolog çalıştıracağız"

Çeşme Belediyesi Sağlık Polikliniği'ni de açacaklarını ifade eden Belediye Başkan Adayı Oran, "Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanemiz'de Kardiyolog ne yazık ki yok. Kalp hastaları Urla'ya veya İzmir'e sevk edilmek zorunda kalınıyor. Belediye olarak açacağımız Sağlık Polikliniği'nde 2 adet Kardiyolog çalıştırarak, Çeşme'nin en önemli sağlık sorununu çözmeye çalışacağız. Çalıştıracağımız Kardiyologlar sayesinde 1 tane can kurtarsak bize yeter. Çeşme'de kimse, Kardiyolog yok diye hayatını kaybetmesin. Sağlık Polikliniğimiz, hastanemizde olmayan dallarda sağlık sorunlarını çözmek için hizmetinizde olacak. Ayrıca Belediyemize alacağımız 3 adet Hasta Nakil Aracı ile, hastalarımızın nakil sorunu çözeceğiz" diye açıkladı.

Derneğe üye oldu

Açıkladığı her projesi heyecanla karşılanan ve alkışlanan Ekrem Oran, projelerini anlatmasının ardından, Çeşmeli Manisalılar Derneği üyelik formunu imzalayarak, derneğe üye oldu. Oran, derneğin yer sorununu da çözeceğini ve yer kirasını da kendi maaşından ödeyeceğini açıkladı.

2 saate yakın süren ve baştan sona coşkuyla devam eden toplantı, Ekrem Oran'ın Meclis Adayları'nı tanıtmasının ardından, dernek üyelerinin ayakta alkışlamaları ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler