Manisalılar Kartlı Sayaç Sayesinde 2 Yıldır Aynı Tarifeyle Su Kullanıyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:48



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:48

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, su hizmetleri ve bedelleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başaran, enflasyon oranlarının çift haneli rakamlarda olduğu ülkemizde özellikle elektriğe, doğalgaza ve benzeri tüketim ürünlerine sürekli zam yapıldığını vurgulayarak, Manisalıların kartlı sayaçta suyu yüzde 10 indirimli kullandığını ve 2 yıldır da suya aynı tarife üzerinden ödeme yaptıklarını söyledi.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, su hizmetleri ile ilgili olarak Manisa Web TV ekranlarında yayınlanan Kent Vizyonu programında açıklamalarda bulundu. MASKİ'nin Manisa'ya 800 milyon TL yatırım yaptığını ve bu yatırım bedelinin su gelirleri ile karşılandığını söyleyerek konuşmasına başlayan Başaran, elektriğe 2017 yılında yüzde 74 oranında zam yapılmasına rağmen Manisalıların 2 yıldır suyu aynı tarife üzerinden kullandıklarını vurguladı. İlçe belediyelerinden aldıkları su borçlarının hala 7 milyon TL'lik kısmının tahsil edilemediğini sözlerine ekleyen Başaran, kimlik bilgileri dahi oluşturmadan abonelikler yapıldığını gördüklerini söyledi."Kartlı su sayacı aboneleri suya yüzde 10 daha az para ödüyor"Elektronik kartlı su sayacı ile ilgili olarak bugüne kadar olumlu veya olumsuz birçok geri dönüş aldıklarını ifade eden Başaran, "Mekanik sayaca göre abonelerimiz, suyu yüzde 10 daha indirimli kullanıyor. Manisa merkezde bir abone suyun metreküpüne 2,90 TL para ödüyor. 2017 yılı Ocak-Aralık ayları arasında mekanik sayaç kullanan bir abonenin 10 metreküp suya 43,92 TL, elektronik kartlı su sayacı kullanan abonelerin ise 39,81 TL ödediklerini görüyoruz. Bununla birlikte 2018 yılında suya zam yapılmadı. 2017 yılı fiyatları üzerinden aboneler su kullanmaya devam ediyor" dedi.Elektriğe yüzde 74 zam geldi2017 yılında sondajlardan hanelere su ulaştırmak için ödedikleri bedelin 45 milyon TL'den, 75 milyon TL'ye çıktığını belirten Başaran, "Elektriğe yüzde 74 zam geldi. Bizim sadece su gelirlerimiz var ve bu gelirlerle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlimiz genelinde suyun yüzde 90'ı sondajlardan karşılanıyor. Suyu yüksek bedellerle temin ediyoruz. Bu durumu Manisalılara hissettirmemek için uğraş veriyoruz" açıklamalarında bulundu."3 liralık hat bakım ve işletim bedeli sayaçlardan alınmıyor"3 liralık hat bakım ve işletim bedelinin vatandaşların kullandıkları su sayaçlarının bakımı için alınmadığını açıklayan Başaran, "3 liralık hat bakım ve işletim bedelini abonelerimiz, sayaç bakım bedeli olarak algılıyor. Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, sondajların açılması, yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ile bakımı ve dere ıslahları gibi yatırımlar dolayısı ile hat bakım ve işletim bedeli tahsil ediyoruz. MASKİ'nin yatırımları 800 milyon TL'ye ulaştı. Su gelirlerimizden başka gelirimiz yok. Alınan bedel bütçemizi toparlamak için minik bir dokunuş." dedi.Açıklamalarına diğer kurumlardaki bakım bedeli ile devam eden Başaran, "18 büyükşehir belediyesinde vatandaşlardan bakım bedeli alınıyor. Aynı şekilde elektrik faturalarında da iletim bedelini hepimiz ödüyoruz" açıklamasını yaptı.Kiosklar, MASKİ Pratikler ve gişelerden abonelerin ödemelerini yaptığını belirten Başaran, "Manisalıların kartlı sayaçlara avans yükleme imkanı var. Hafta sonu ya da resmi tatillerde kartınızda avans dahi bitse, sular kesilmiyor. Manisalılar mağdur olmasın diye her türlü önlemi alıyoruz. Ayrıca, depozito sorunu yok. Sayacınızın sahibi oluyorsunuz. Kiracı ev sahibi tartışmaları bitti" ifadelerini kullandı."Suya artık çok zor ulaşılıyor"Temiz su kaynaklarının dünya genelinde hızla tükendiğini söyleyen Başaran, kartlı su sayacının diğer avantajlarına bakıldığında, abonelerin suyu daha tasarruflu kullanmaya başladıklarını vurguladı. Başaran, "2016, 2017 ve 2018 yılında bir örneklem yapabilmek için aynı abonelerimizin su tüketim miktarlarını takip ettik. Çok ciddi olarak su tüketiminde bir azalma olduğunu gördük. Geçmişe göre yüzde 10 seviyesinde daha az bir kullanımla karşılaştık. Suya artık çok zor ulaşılıyor. Su bilimcileri, petrol savaşlarının yerini su savaşlarının alacağını söylüyor. Bize düşen görev de bu su kaynaklarını koruyarak, gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak" dedi. - MANİSA