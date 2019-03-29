Manisalılar Seçime Hazır

Kaynak: İHA

Sandığa gitme oranı en yüksek illerinden biri olan Manisa yerel seçimlere hazır. 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 93,19'luk bir katılımla Türkiye ortalamasının 4 puan üzerinde bir oranla iradesini sandığa yansıtan Manisa'da pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde 1 milyon 52 bin 970 seçmen büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeleri ile muhtarlarını seçecek.Manisalılar, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, kendilerini yönetecek belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek. 1 milyon 52 bin 970 seçmen 3 bin 668 sandıkta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 17 ilçe belediye başkanını seçecek. 19'u kadın aday olmak üzere toplam 118 aday yarışacak.Oylar tek zarfa konulacak2014 seçimleriyle beraber büyükşehir olan Manisa'da vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, bulunduğu ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyarlık heyeti için oy kullanacak. Oyların hepsinin aynı zarfa konulacağı seçimde Manisa'da oy verme işlemi saat 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.Manisa ilçelerindeki seçmen ve sandık sayıları şöyle: "Ahmetli 48 sandık, 12 bin 853 seçmen. Akhisar 440 sandık 131 bin 316 seçmen. Alaşehir 274 sandık 76 bin 145 seçmen. Demirci 143 sandık 30 bin 339 seçmen. Gölmarmara 46 sandık, 11 bin 495 seçmen. Gördes 99 sandık, 22 bin 838 seçmen. Kırkağaç 109 sandık, 29 bin 418 seçmen. Köprübaşı 62 sandık, 10 bin 835 seçmen. Kula'da 141 sandık, 34 bin 553 seçmen. Salihli 410 sandık, 124 bin 164 seçmen. Sarıgöl 107 sandık, 28 bin 449 seçmen. Saruhanlı 147 sandık, 42 bin 703 seçmen. Selendi 84 sandık, 16 bin 135 seçmen. Soma 284 sandık, 79 bin 860 seçmen. Şehzadeler 381 sandık, 120 bin 242 seçmen. Turgutlu 369 sandık, 118 bin 265 seçmen. Yunusemre 524 sandık, 163 bin 360 seçmen. İl Genelinde toplam 3 bin 668 sandıkta 1 milyon 52 bin 970 seçmen oy kullanacak."Akhisar, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerindeki cezaevlerinde ise 7 sandıkta 1133 seçmen oy kullanacak. Ahmetli, Köprübaşı ve Selendi ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde ise birer seyyar sandık olmak üzere toplam 14 seyyar sandıkta 150 seçmen oy kullanacak.Manisa'da sandığa gitme oranı yüksek2014 yılında yapılan seçimlerde 997 bin 258 seçmenin kayıtlı olduğu Manisa'da seçmenin yüzde 93,19'u yani 928 bin 454 seçmen sandığa giderek iradesini sandığa yansıtmıştı. 884 bin 968 geçerli oyun 354 bin 944'unu (yüzde 40,11) alan MHP adayı Cengiz Ergün, Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Hüseyin Tanrıverdi 324 bin 903 oy (yüzde 36,71), CHP'nin adayı Özgür Özel ise 161 bin 770 oy (yüzde 18,28) oy alırken, HDP 21 bin 790 oy (yüzde 2,46) Saadet Partisi 6 bin 800 oy (yüzde 0,77) aldı.2014 seçimlerinde ilçelerden Ahmetli'de Ahmet Alhan (AK Parti), Akhisar'da Salih Hızlı (AK Parti), Alaşehir'de Gökhan Karaçoban (MHP), Demirci'de Selami Selçuk (AK Parti). Gölmarmara'da Kamil Öz (AK Parti), Gördes'te Muhammet Akyol (AK Parti), Kırkağaç'ta Yaşar İsmail Gedüz (AK Parti), Köprübaşı'nda Zafer Mergen (AK Parti), Kula'da Hüseyin Tosun (MHP), Salihli'de Zeki Kayda (MHP), Sarıgöl'de Necati Selçuk (MHP), Saruhanlı'da Hüseyin Yaralı (AK Parti), Selendi'de Nurullah Savaş (MHP), Soma'da Hasan Ergene (AK Parti), Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik (AK Parti), Turgutlu'da Turgay Şirin (MHP) ve Yunusemre'de Mehmet Çerçi (AK Parti) başkan seçilmişti. 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde Gökhan Karaçoban İYİ Parti'den, Hasan Ergene AK Parti'den, Nurullah Savaş ise MHP'den milletvekili olmak için görevlerinde istifa ederken, yerlerine Alaşehir'de Ali Uçak (MHP), Selendi'de Yasin Dumlupınar (MHP) ve Soma'da Ali Tulup (AK Parti) belediye meclisi tarafından belediye başkanı seçildi. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde mevcut belediye başkanlarından AK Parti'de Akhisar'da Salih Hızlı, Köprübaşı'nda Zafer Mergen, Saruhanlı'da Hüseyin Yaralı, MHP'de Selendi'de Yasin Dumlupınar yeniden aday gösterilmedi. Yeniden aday gösterilmeyen başkanlardan Yasin Dumlupınar MHP'den istifa ederek İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı oldu.Büyükşehirde 10 aday yarışacakManisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 10 aday yarışacak. Cumhur İttifakından MHP'li Cengiz Ergün, Millet İttifakından İYİ Partili Orkun Şıktaşlı, Saadet Partisi'nde (SP) Murat Yaşar Güner, Demokrat Parti'de (DP) Şule Tunalı, Demokratik Sol Parti'de (DSP) Mehmet Gündüz, Hakların Demokratik Partisi'nde (HDP) Naci Sönmez ve Hatice Aslan. Bağımsız Türkiye Partisi'nde (BTP) Ayhan Baş, Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ahmet Çınar, Vatan Partisi'nden (VP) Mustafa Daban ve bağımsız aday Ergün Karaoğlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için yarışacak.İlçelerdeki adaylarManisa'da ilçe belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu: Cumhur İttifakı-AK Parti adayları Akhisar: Hüseyin Eryüksel, Ahmetli: Ahmet Alhan, Demirci: Selami Selçuk, Gölmarmara: Kamil Öz, Gördes: Muhammet Akyol, Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı: Regaip Topuz, Saruhanlı: Burhan Tezcan, Soma: Ali Tulup, Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre: Mehmet Çerçi. Cumhur ittifakı- MHP adayları: Alaşehir: Ali Uçak, Kula: Hüseyin Tosun, Salihli: Zeki Kayda, Sarıgöl: Necati Selçuk, Selendi: Nurullah Savaş ve Turgutlu: Turgay Şirin.Millet İttifakının CHP'li adayları Akhisar'da Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Gölmarmara'da Birol Bak, Saruhanlı'da Zeki Bilgin, Sarıgöl'de Emrah Eroğlu, Turgutlu'da Çetin Akın, Ahmetli'de Mehmet Eryürek, Salihli'de Mazlum Nurlu, Soma'da Abdullah Saka, Kırkağaç'ta Şerif Ozan İren. Millet İttifakının İYİ Partili adayları Demirci'de Haluk Şenyurt, Gördes'te Mesut Efe, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Selim Aşkın, Selendi'de Yasin Dumlupınar, Şehzadeler'de İsa Özdemir ve Yunusemre'de Kürşat Mithat Özkan.Saadet Partisi'nde Akhisar'da Ali Dursun, Ahmetli'de İbrahim Köse, Alaşehir'de Nurin Özkan, Şehzadeler'de Abdullah Yılmaz, Yunusemre'de Olgun Oktay Demircam, Salihli'de Hüseyin Çetin, Turgutlu'da Hasan Çağlın, Kırkağaç'ta Ahmet Koçak, Soma'da Mehmet Tombalak, Sarıgöl'de Fatih Güner, Kula'da Hasan Hüseyin Yağcı, Saruhanlı'da Suat Yılmaz, Gördes'te Uğur Tekdemir, Demirci'de Mehmet Önal, Selendi'de Abdullah Yılmaz, Gölmarmara'da Hasan Çağlak, Köprübaşı'nda Adem Avcı.Demokrat Parti'de Ahmetli'de Refik Kolay, Alaşehir'de Azim Kökten, Şehzadeler'de Uğur Kıraloğlu ve Yunusemre'de İsmail Taşkıran.Bağımsız Türkiye Partisi'nde (BTP) Ahmetli'de Atilla Şener, Akhisar; Arif Öner, Alaşehir: Özcan Türkmen. Demirci'de Yusuf Akın, Gölmarmara'da Filiz Dağdelen, Gördes: Zehra Aslan, Kırkağaç: Murat Çağlayan, Köprübaşı: Rabia Altan, Kula: Mehmet Güngör, Salihli: Faruk Aykır. Sarıgöl: Hayrettin Acar, Saruhanlı: Ufuk Yurt, Selendi: Erol Yavaş. Soma: Müjgen Yakut Çalışkan. Şehzadeler: Aynur Aykır. Turgutlu'da Tugay Güven. Yunusemre'de Mustafa Sarıçalı.DSP'de Akhisar'da Kadir İbrahim Arat, Şehzadeler'de Tarık Cehvel, Yunusemre'de Tülin Öz aday.Vatan Partisi'nde Ahmetli'de Hülya Güner, Akhisar: Ergun Karakaşlar. Alaşehir: Mehmet Hüda Acar, Demirci'de Figen Kağan, Gölmarmara'da Ayten Eryılmaz, Gördes: Saadet Güre, Kırkağaç: Huriye Tepeli. Köprübaşı: Behice Mutlu. Kula: Zeynep Dutkin. Muzaffer Ökek. Sarıgöl: Mustafa Erdem. Saruhanlı'da Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu. Selendi: Hatice Yıldırım. Şehzadeler: Zahide Sönmez. Turgutlu: Şaban Çiloğlu. Yunusemre'de Özden Başmaya yarışacak.Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) Alaşehir'de Kadir Daş, Kula'da Kemal Sapmaz, Soma'da İsmail Hakkı Bakır. Turgutlu'da Mustafa Serhat Orhan ve Yunusemre'de Selman Alkış.Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) Soma'da Fatma Yücetaş, Şehzadeler'de Ufuk Uzar ve Yunusemre'de Erol Güldür.HDP'de Şehzadeler'de Hasret Aslan ve Kasım Ağduk, Yunusemre Hasret Arslan ve Fuat Şengül.İlçelerdeki bağımsız belediye başkan adayları ise şöyle: Demirci'de Mesut Kula, Gölmarmara'da Ahmet Cülen, Kırkağaç'ta Hasan Karaosmanoğlu, Salihli'de Ertan Gökçe, Soma'da Okay Elaldı, Şehzadeler'de Mehmet Nuri Koç. - MANİSA