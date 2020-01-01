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Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti

Manisalılar 2020 yılının ilk gününde 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na adeta akın etti.

01.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:56 Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti
Manisalılar 2020 yılının ilk gününde 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na adeta akın etti. Kar altındaki Spil Milli Parkında karın keyfini mangal yapıp kartopu oynayarak geçiren vatandaşların yoğun ilgisi trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

2019'un son iki gününde kar yağışıyla tanışan Spil Dağı Milli Parkı 2020 yılının ilk günü Manisalıların akınına uğradı. Manisalıların yanı sıra İzmir'den de çok sayıda vatandaş Spil'e gelirken, vatandaşların yoğun ilgisi Spil Atalanı'nda trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Jandarma trafik kontrolü sağlarken, vatandaşlar kar üstünde piknik keyfi yaptı. Vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkının ev sahiplerinden olan Yılkı atlarını da beslemeyi ihmal etmedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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