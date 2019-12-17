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Manisalılar Yerli Malı Haftasını kutladı

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tarhana çorbası, kuru üzüm ve elma dağıttı.

17.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:42Manisalılar Yerli Malı Haftasını kutladı
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tarhana çorbası, kuru üzüm ve elma dağıttı. Kurulan standa Manisalılar büyük ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant kurdu. Stantlarda vatandaşlara tarhana çorbası, kuru üzüm ve elma dağıtıldı. Etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Hal Dernek Başkanı Mahfuz Yalçın ve Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanvekili Ali Yılmaz katıldı.

Stant başına geçen protokol üyeleri vatandaşlara kendi elleriyle yiyecekleri dağıttılar. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ikramlardan dolayı teşekkür ettiler. Standa ilgi gösteren çocuklar da hem dağıtılan ürünlerden yedi hem de Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın önemini öğrenmiş oldu. - MANİSA

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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