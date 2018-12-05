Manisalılardan Başkan Ergün'e Hizmet Teşekkürü

Hijyenik ve mükemmel bir ortamda kurs aldıklarını söyleyen kursiyerler, " Bizlere gösterilen ilgi ve verilen kurslar dört dörtlük. Bu tesisleri Manisa'mıza kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Yaz ve kış döneminde Manisalı binlerce öğrenciye kapılarını açan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'nde bay ve bayan yetişkinler içinde yüzme kursları açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetişkinler için açtığı yüzme kurslarına katılan Manisalı vatandaşlar, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerini, Manisa'ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Yetişkinler için açılan yüzme kurslarına katılan Manisalı vatandaşlar verilen hizmetten ve salonun şartlarından son derece memnun olduklarını söyleyerek, " Bu tesislerin Manisa'ya kazandırılmasını sağlayan başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hijyenik bir ortamda uzman antrenörler eşliğinde kurs alarak yüzme öğreniyoruz.Böylesine güzel tesislerin vatandaşların hizmetine sunulması önemli. Bu tesislerin temiz tutulması da bir o kadar önemli. Salona girer girmez bunun farkını zaten yaşıyoruz. Soyunma odaları ter temiz. Havuzunda bakımı düzenli olarak yapılıyor. Tüm Manisalılara kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştular.

Nalbantlar, " Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Eseri"

Yaz aylarında açtığı kurslar ile binlerce öğrencinin spor kurslarından faydalanmasını sağladıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, " Kış dönemi kursları kapsamında yetişkin bay ve bayanlar için yüzme kurslarımız başladı. Şu anda yüzlerce Manisalı yetişkin vatandaşa uzman antrenörlerimiz eşliğinde yüzme kursları veriliyor. Kurslarımızda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam 20.30 ve 21. 30 saatlerinde karma gurubu ders alıyor. Salı ve perşembe günleri ise gündüz 11.00-12.00 ve akşam ise 20.30-21.30'da sadece bayanlar için yüzme kursu veriliyor. Sporu seven ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa'ya birçok spor tesisi kazandırdı. Bunlardan biri de Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri. Gelen tepkiler çok olumlu. Bir kez daha tüm Manisalılar adına başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kurslara Katılan Manisalı Vatandaşlar Ne Dediler?

Mehmet Özyolcu: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Manisa'ya kazandırılan Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'nde yetişkinler için açılan yüzme kursuna yaklaşık 1 hafta önce başladığını söyleyen Mehmet Özyolcu isimli vatandaş, " Ben yüzme kursuna yeni başladım. Özellikle yüzme öğrenmek isteyenlere tavsiye ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmet hem yüzme bilmeyenlerin yüzme öğrenmesi açısından, hem de yüzmenin sağlığa faydası açısından çok güzel bir düşünce. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yetişkinler için yüzme kurslarına ben herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Kursa yeni başladım ancak sıma sürede önemli bir mesafe kat ettim" diye konuştu.

Hüseyin Ali Meyreli: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Hüseyin Ali Meyreli isimli vatandaş ise,"Bu tesislerin varlığından uzun süredir haberdarım. Tesisleri, voleybol müsabakaları sırasında seyirci olarak kullanmıştım. Havuzunda bir aydır keyfini çıkarıyorum. Yaklaşık bir aydır yüzme kursu alıyorum. Bir aylık bir süre sonunda gayet iyi bir duruma geldik. Şu anda da büyük havuzdayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizlere kurs veren hocalarımızdan çok memnunuz. Kayıt sırasında olsun, derslerin içeriğinde olsun, antrenörlerimizin tavırları ve bizlere göstermiş oldukları kolaylıklar, yüzme konusundaki ustalıklarından gayet memnunuz. Hem kendilerine, hem de bu organizasyonları düzenleyenlere, hem de sayın belediye başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.