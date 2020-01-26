Manisaspor 25 maç sonra kazandı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta düşme hattında son sıradaki Manisaspor , bu sezon ilk galibiyetini evinde lider Serik Belediyespor'u Cevdet Enes'in tek golüyle yenip alırken, şampiyon olmuş gibi sevindi. Liglerde son galibiyetini geçen sezon 2. Lig'de 3 Nisan 2019'da oynanan karşılaşmada kendisi gibi düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 3-0 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 25 maç sonra kazandı. 298 günlük bu periyotta yalnız 3 beraberlik ve 21 yenilgi alan Manisaspor'un transfer yasağıyla altyapıdan profesyonel yapılan oyuncuları, Serik galibiyeti sonrası sevinç patlaması yaşadı. Henüz sezon başlamadan eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu nedeniyle FIFA tarafından 6 puanı silinen Manisaspor, 20. haftada ilk kez 0 puana ulaştı. Galibiyete rağmen grupta adım adım amatör kümeye yaklaşan Tarzan'da hafta içinde başkanlığa gelen Murat Yörük, futbolculara galibiyet primi olarak çeyrek altın verdi.