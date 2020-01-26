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Manisaspor 25 maç sonra kazandı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta düşme hattında son sıradaki Manisaspor, bu sezon ilk galibiyetini evinde lider Serik Belediyespor'u Cevdet Enes'in tek golüyle yenip alırken, şampiyon olmuş gibi sevindi.

26.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:08Manisaspor 25 maç sonra kazandı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta düşme hattında son sıradaki , bu sezon ilk galibiyetini evinde lider Belediyespor'u Cevdet Enes'in tek golüyle yenip alırken, şampiyon olmuş gibi sevindi. Liglerde son galibiyetini geçen sezon 2. Lig'de 3 Nisan 2019'da oynanan karşılaşmada kendisi gibi düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 3-0 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 25 maç sonra kazandı. 298 günlük bu periyotta yalnız 3 beraberlik ve 21 yenilgi alan Manisaspor'un transfer yasağıyla altyapıdan profesyonel yapılan oyuncuları, Serik galibiyeti sonrası sevinç patlaması yaşadı. Henüz sezon başlamadan eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu nedeniyle FIFA tarafından 6 puanı silinen Manisaspor, 20. haftada ilk kez 0 puana ulaştı. Galibiyete rağmen grupta adım adım amatör kümeye yaklaşan Tarzan'da hafta içinde başkanlığa gelen Murat Yörük, futbolculara galibiyet primi olarak çeyrek altın verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, serik, Spor

Kaynak: DHA

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