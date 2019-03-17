Manisaspor 3. Lig'e Düştü

TFF
2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında evinde Ankara Demirspor
'a 2-1 yenilen Manisaspor
'un ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor
'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Hasbi Dede xx, Sedat Yavanoğlu xx, Hasan Erdoğan
xx
Manisaspor: Deniz Çörtlen x, Berk Cambaz x, İlkay Gül x, Ömer Buğdaycı x, Kemal x (Muhammed Furkan
dk. 90 ?), Cevdet Enes x, Gökhan x (Furkan Parsak dk. 46 xx), Atakan x (Anıl dk. 68 x), Mehmet Can
x, Bayram x, Fatih
x
Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu
Ankara Demirspor: Zeki xx, Hüseyin x, Ramazan x, Akın x (Vural Koçaslan dk. 90+1 ?), Orhan x (Murat dk. 26 x), Safa Ali x, Serkan
x, Burak x (Ozan dk. 80 x), Hakan x, Serkan x, Tahir Babaoğlu xxx
Teknik Sorumlu Bahaddin Güneş
Goller: Furkan Parsak (dk. 78) (Manisaspor), Tahir Babaoğlu (dk. 55 pen. ve 87) (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: Berk, Ömer Buğdaycı, Fatih (Manisaspor), Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor) - MANİSA
Manisa, Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Manisaspor, Spor
Kaynak: İHA