Haberler » Spor » Manisaspor: 4-0 - Spor

Manisaspor: 4-0

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Taner Tuncer (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Faruk Yağlı (xx)Cİ GROUP BUCA: Kıvanç (xx) - Gökhan Köseoğlu (xxx), Ferhat (xxx), Burak (xx) (Dk. 54 Barış xxx), Osman (xxx), Uğur (xx) (Dk. 75 Bertuğ xx), Ufuk (xx), Enes (xx), Oğuz (xx) (Dk.

14.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:38Manisaspor: 4-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Taner Tuncer (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Faruk Yağlı (xx)

Cİ GROUP BUCA: Kıvanç (xx) - Gökhan Köseoğlu (xxx), Ferhat (xxx), Burak (xx) (Dk. 54 Barış xxx), Osman (xxx), Uğur (xx) (Dk. 75 Bertuğ xx), Ufuk (xx), Enes (xx), Oğuz (xx) (Dk. 66 Mustafa xxx), Suat (xx), Gökhan Erdöl (xxx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) - Yusuf Tekin (xx), Umut (xx), Berk (x), Yusuf Boran (xx), Enes (x) (Dk. 84 Tugay), Orkun (x) (Dk. 46 Vahap x), Muhammed (xx), Cevdet (x) (Dk. 66 Anıl x), Emir (x), Ömer (x)

GOLLER: Dk. 12 Gökhan Erdöl, Dk. 35 Ferhat, Dk. 83 Barış, Dk. 90+3 Mustafa (Ci Group )

SARI KART: Osman (Ci Group Buca)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ci Group Buca, 23. hafta mücadelesinde Ege derbisinde evinde son sıradaki 'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Gökhan Erdöl, 35. dakikada Ferhat, 83. dakikada Barış ve 90+3. dakikada Mustafa kaydetti.

Ci Group Buca, 88. dakikada Osman'ın sakatlanması ve oyuncu değişiklik hakkının kalmaması nedeniyle son bölümü 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Buca ekibi puanını 39'a çıkararak 5'inci sıradaki yerini korudu. Son haftalarda çıkışa geçen sarı-lacivertli takımın yenilmezlik serisi 9 haftaya yükseldi. Ligin dibine demir atan Manisaspor ise sıfır puanda kaldı.

12. dakikada sağdan gelen ortada Burak'ın üzerinden atladığı topu Gökhan Erdöl filelere yolladı: 1-0.

35. dakikada Enes'in sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Ferhat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

40. dakikada sağdan ceza sahasına giren Oğuz'un şutunda top uzak direkten döndü. İlk yarı 2-0 sona erdi.

83. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış plase bir vuruşla kaleciyi avladı: 3-0.

90+3. dakikada Barış soldan kesti, Mustafa arka direkte affetmedi: 4-0. Maç bu skorla bitti.



Mustafa Kemal Atatürk, Manisaspor, İzmir, Buca, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:42:43