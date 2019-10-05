Haberler » Spor » Haber

Manisaspor-ci group buca: 0-3

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan (xx), Ahmet Ulu (xx), Caner Kurt (xx)MANİSASPOR: Deniz (x) - Yusuf (xx), Bayram (xx), İlkay (x), Fatih (x), Burakcan (xx), Mehmet Can (x) (Dk. 46 Okan x), Furkan (x) (Dk. 46 Bilal x), Atakan (x), Barış (x), Vahap (x) (Dk.

05.10.2019 17:29Manisaspor-ci group buca: 0-3

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan (xx), Ahmet Ulu (xx), Caner Kurt (xx)
MANİSASPOR: Deniz (x) - Yusuf (xx), Bayram (xx), İlkay (x), Fatih (x), Burakcan (xx), Mehmet Can (x) (Dk. 46 Okan x), Furkan (x) (Dk. 46 Bilal x), Atakan (x), Barış (x), Vahap (x) (Dk. 64 Berk x)
Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xx) - Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Erhan (xxx), Nihat (xx), Ufuk (xxx), Bertuğ (xxx), İsa (x) (Dk. 67 Cuma xxx), Muhammed (x) (Dk. 46 Mustafa Şen xx), Berke (xxx) (Dk. 81 Cafercan), Gökhan Erdöl (xx)
GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 24 Berke, Dk. 84 Cuma (Ci Group Buca )
SARI KARTLAR: Atakan, Okan, Burakcan ( Manisaspor ) - Gökhan Köseoğlu, Erhan (Ci Group Buca)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Ci Group Buca, deplasmanda son sıradaki Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu. Ci Group Buca'nın gollerini 21'inci dakikada ve 24'üncü dakikada Berke, 84'üncü dakikada Cuma kaydetti. İzmir temsilcisinde takımın başındaki üçüncü maçına çıkan teknik direktör Nihat Balan ilk kez zafer kazandı. Bu sonuçla 6'ncı hafta sonunda 10 puana ulaşan sarı-lacivertliler, Play-Off mücadelesine ortak olurken, eksi 4 puanda kalan Manisaspor yine galibiyetle tanışamadı.


- Manisa

Bora Füzesi, Manisaspor, Ahmet Ulu, Buca, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:23 Gençlerbirliği teknik direktörü mustafa kaplan'ın açıklamaları
00:22 Galatasaray teknik direktörü fatih terim'in açıklamaları
00:11 Schalke 04'e Suat Serdar'ın golü yetmedi
00:04 Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
23:56 Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
23:52 Mustafa kaplan: bir maç kazansak ligde bizi kimse tutamaz
23:52 Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından - Mustafa Kaplan